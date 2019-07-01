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Son dakika haberi! 'ten Libya'da alıkonulan Türk vatandaşları hakkında açıklama

AK Parti Sözcüsü , 'Libya Ulusal Ordusu (LUO)' ismini kullanan Hafter'e bağlı illegal milis güçler tarafından alıkonulan 6 Türk vatandaşı hakkında açıklamada bulundu

Giriş Tarihi: 1.7.2019 08:55 Güncelleme Tarihi: 1.7.2019 09:25
Son dakika haberi! Ömer Çelik'ten Libya'da alıkonulan Türk vatandaşları hakkında açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye Libya halkının kardeşidir. Libya için her zaman barış ve huzur diledik. Geleceğinin huzur ve barış içinde olmasını diliyoruz. Libya'da kanunsuzluğa karşı çıktık ve çıkıyoruz.

Hafter'in Libya'daki milisleri kanunsuz hareketlerine vahim bir şekilde devam ediyor. 6 vatandaşımızı haydutça bir tavırla tutukladılar. Vatandaşlarımızdan derhal serbest bırakılmasını istiyoruz.

"DOSTLUĞUMUZ PAHA BİÇİLEMEZ, TÜRKİYE'YE HUSUMET İSE..."

Türkiye'nin dostluğu, çıkar ve sömürüden uzak, gerçek insanlık değerlerine dayanır. Değerini bilen için paha biçilmez bir kıymettir. Türkiye'ye karşı husumet ise hiç kimsenin tercih etmemesi gereken bir tavırdır.

Türkiye Libya halkının kardeşidir. Tarihten gelen kardeşliğimiz sonsuza kadar devam edecek. Libya için hep barış ve huzur diledik. Huzur ve barış dolu bir Libya isteyenler için en büyük dost Türkiye'dir." açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı da, Libya'daki Türk vatandaşlarının kendi güvenliklerini tehlikeye atacak adımlardan kaçınmaları ve çatışma bölgelerinden uzak durmaları tavsiyesinde bulunmuştu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya'ya sert uyarı

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Son dakika haberi! Ömer Çelik'ten Libya'da alıkonulan Türk vatandaşları hakkında açıklama
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