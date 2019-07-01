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Şehide son selam

Geçen hafta düzenlenen saldırıda yaralanan Teğmen Güngör Dolunay dün şehit oldu. Şehit, ’de uğurlandı

MUSA DÜZENCİ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.7.2019
Şehide son selam
Hakkari'de geçtiğimiz hafta teröristlerle yaşanan çatışmada yaralandıktan sonra tedavi altına alınan Teğmen Güngör Dolunay (30), kaldırıldığı Hakkari Devlet Hastanesi'nde şehit oldu. Şehit için için ilk tören Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlendi. Şehidin naaşı, tekbirler eşliğinde helikoptere konuldu. Selahaddin Eyyubi Havalimanına götürülen Güngör'ün cenazesi, buradaki programın ardından Türk Hava Kuvvetlerine ait uçakla İzmir'e uğurlandı.
Şehit Dolunay, İzmir'de düzenlenen tören sonrası son yolculuğuna uğurlandı.
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Şehide son selam
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