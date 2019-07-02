CHP mağdurları geri adım atmayacak

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti'den CHP ve HDP'ye geçen belediyelerde yaşanan sendikal yıpratma ve baskılara tepkiler sürüyor. HAK-İŞ'den sonra Memur-Sen Konfederasyonu'na bağlı Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) CHP'li belediyelerin baskı ve zulmüne isyan etti.Sendikadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Yaklaşık üç aydır üyelerimiz sendikamızdan istifaya zorlanmakta, sendika yöneticilerimiz yasaya aykırı biçimde sürgün niteliğinde görev değişiklerine tabi tutulmakta, sözleşmeli personel statüsünde çalışan üyelerimiz işten atılmaktadır. Sendikamızdan istifa etmeleri için üyelerimize ve sendika yöneticilerimize yapılan baskılar, tehditler ve sürgünler sendikal mücadelemizden geri adım attıramayacaktır.Baskılar sonucu 7 bin üyemiz istifa ettirildi. 100'e yakın üyemiz ve sendika yöneticilerinin sürgün edildiği, sözleşmeli personel statüsündeki 77 üyemiz işten atıldı. Bu üyelerimiz ve yöneticilerimizle ilgili hukuki mücadelemiz başlamıştır. Başta baskı yapan belediyelerle ilgili suç duyuları olmak üzere yasal mücadele yollarının tamamı kullanılmakta. Sendikamız hukuki mücadele çerçevesinde Bolu, Bilecik, Bozüyük, Eskişehir Odunpazarı, İstanbul Esenyurt ve Kırşehir Belediyesi başkanları ve yöneticileri hakkında 18 Haziran'da Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmuştur. Ayrıca aynı gün İçişleri Bakanlığına da sendikal baskı yapan belediyelerle ilgili inceleme ve soruşturma talebinde bulunmuştur.