Sivas Valisi Salih Ayhan eski Madımak Oteli binasında oluşturulan anı köşesine karanfil bıraktı

Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cem Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner, sivil toplum örgütü temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, Sivas Valiliği önünden yürüyerek İl Özel İdaresi Bilim ve Kültür Merkezine dönüştürülen eski Madımak Oteli binasına geldi.

Vali Ayhan ve beraberindekiler, burada, olaylarda yaşamını yitirenlerin isimlerinin yazılı olduğu anı köşesine karanfil bıraktı, dua etti.

Ayhan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 26 yıl önce Sivas'ın adeta bağrına bir hançer saplanmış vaziyette olduğunu dile getirerek, "O yıl biliyorsunuz Türkiye'mizin farklı bölgelerinde bu tür hadiseler ciddi manada vuku bulmuştu ama en acısı Sivas'ta yaşandı. Öncelikle burada ölen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum, mekanları cennet olsun, ailelerine sabırlar diliyorum." dedi.

- "Anmayı birlikte yapmak istedik"

Olayın kendilerini derinden yaraladığını aktaran Ayhan, şunları belirtti:

"O gün, bir avuç vatandaşımızın galeyana gelmesiyle burada istenmeyen bir insanlık ayıbı işlendi. 26 yıl boyunca da bu acımızı hep yüreğimizde hissettik. 'Bu Sivas'ın ortak acısı, milletin ortak acısı.' dedik, yüreğimizde bunu hep hissettik. Bu olay, milletimizin yüreğinde derin acılar bırakmakla beraber bizi birleştirecek, bütünleştirecek, birliğimizi ve beraberliğimizi daima perçinleyecektir. Adımlarımız hep bu minvalde olacak, olmaya devam edecek. Bu sene özellikle hep beraber, burada vefat eden 35 vatandaşımızın aileleriyle anma programını yapmak istedim ancak onların henüz daha içeri giremeyeceklerine dair beyanları oldu. Tabi gönül isterdi ki beraber bu anmayı yapalım ve bu acı, toplumun, milletin acısı bizi daha da birleştirsin."

- "Sivas bu konuda hazır"

Vali Ayhan, atılan her adımın, söylenen her sözün birlik ve beraberliğe hizmet etmesini özellikle istirham ettiğini vurgulayarak, şöyle dedi:

"Özellikle bir hususun altını çizmek istiyorum, sosyal medyada olsun, kamuoyunda olsun, sorumluluk mevkinde olan herkesin 'Sivas katliamı' gibi bir kavramı özellikle kullanmamalarını istiyorum. Sivas kadim bir şehirdir. 100 yıl önceki asil ruhla kadim bir şehir. Milli Mücadele'nin sarsılmaz duruşunu gösterdiği bir şehirdir. Dolayısıyla bu iki kavram asla bir araya gelmez, gelmemelidir de. Sivas'ta yaşayan ve Sivas'ın dışında yaşayanların hiçbiri bu olayı tasvip etmiyor. Aslında özür dilenmesi gereken birisi varsa Sivas halkından özür dilenmesi gerekmektedir. Bunun böyle bilinmesini özellikle istiyoruz. Buraya gelen vatandaşlarımız acıyı yaşayanlar, acıyı yaşayan vatandaşlarımıza destek olarak gelenler var, onları güzel bir şekilde ağırlayacağız. Bu acıyı da hissiyatı da güzel bir şekilde hissedecekler, dualar edecekler ve Sivas'ın birliğine hizmet etmiş şekilde geri döneceklerdir. Düzenleme Kurulunun talepleri var, onlara da teşekkür ediyorum, olgunluk gösterdiler, güzel adım atıyorlar. Uzlaşı mantığını devreye sokuyorlar ve inşallah istişare ederek de isteklerini elimizden geldiği kadar değerlendireceğiz. Sivas bu konuda hazır."

Bu acının sadece bir grubun değil, herkesin acısı olduğuna işaret eden Ayhan, anma etkinliğinin sorunsuz tamamlanmasını dileyerek, "Muhlis Akarsu, 'Doğarken farklı doğmadık.' der, Mevlana'nın 'Gel, ne olursan ol yine gel' sözü ve Aşık Veysel'in güzel sözlerinde olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti, renklerin, ahengin bir ürünüdür. Bu ülkeye nifak sokmak isteyen, fitne sokmak isteyen, kirli oyunlar kurgulamak isteyenlere asla fırsat vermeyeceğiz. İşte bu mekanlar, ibret alınması gereken mekanlar. Bu mekanlar, bir daha böyle düşüncelerin, olayların yaşanmaması gereken mekanlar olacak, olmaya devam edecek. Ben ölenlere tekrar rahmet diliyorum, saygıyla önlerinde eğiliyorum. Mekanları cennet olsun." değerlendirmesinde bulundu.

- "Bu ovalar, bu dağlar, bu ırmaklar hepimizin"

Cem Vakfı Genel Başkanı Erdoğan Döner de 26 yıl önce 35 canı Madımak'ta kaybettiklerini anımsatarak, "Buradan gerekli dersleri hepimizin çıkardığına inanıyoruz. Hangi inançtan olursa olsun, inancı ne olursa olsun, kim olursa olsun hiçbir dini inanç, insanların katledilmesine müsaade etmez. Hele bizim inancımız asla kabul etmez. Çünkü bizim İslam inancımızda kin, nefret, cebir ve şiddete yer yoktur." ifadelerini kullandı.

Sivas'ın acısına sahip çıkması gerektiğini dile getiren Döner, acıların paylaşılarak azalacağını vurguladı.

Eski Madımak Oteli binasının "anı müzesi" olarak tekrar düzenlemesini istediklerini aktaran Döner, şunları söyledi:

"Sayın Valimiz de hem fikirler. Acılar paylaşılarak azalır, o insanlar buraya 1993 yılında 2 Temmuz'da geldikleri zaman, 'Sizde şah diyeni öldürürlerse biz de bu yayladan şaha gideriz.' diyerek geldiler. Çünkü buralar onların da memleketi, bu şehirler hepimizin memleketi. Bu acılar hepimizin acısı, bu ovalar, bu dağlar, bu ırmaklar hepimizin gidecek, başka yerleri yok. Dolayısıyla biz beraber Çanakkale'de şehitler vermişiz. Kerbela'da, Kutül Amare'de, Kıbrıs'da beraber şehitler vermişiz. Hepimizin kanı dökülmüş bu topraklara."

Döner, Sivas'ın bunu hak etmediğini ancak yaşanan acıları da unutmayacaklarını sözlerine ekledi.

Vali Ayhan ve beraberindekiler, anma programının ardından eski Madımak Oteli binasından ayrıldı.