CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden ulaşıma yüzde 45 zam!

CHP'li Muğla Büyükşehir Belediyesi, 1 Temmuz 2019'da Muğla genelinde ulaşıma yüzde 20 ile yüzde 45 arasında zam yapıldığını duyurdu.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde eğitim gören bir grup öğrenci, belediyenin şehir içi ulaşıma yaptığı bu fahiş zammı protesto etti.

Üniversite kampüsü ve yurtların bulunduğu Kötekli Mahallesi'nde toplanan öğrenciler, "Otobüs 4 oldu, öğrenciye dert oldu" yazılı pankart taşıdı.

CHP'li Muğla Belediyesi'nden vatandaşlara zam üstüne zam!

Grup adına açıklama yapan öğrencilerden Yağız Coşkun, Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi tarafından, 1 Temmuz 2019'da Muğla genelinde ulaşıma yüzde 20 ile yüzde 45 arasında zam yapıldığını kaydetti.

Yapılan zammın okuluna gitmek için belediye otobüsüne binen öğrenciden, iş yerine gitmek isteyen emekçiye kadar tüm Muğla halkını mağdur ettiğini söyleyen Coşkun, özellikle üniversite öğrencileri olarak beslenme ve barınma ihtiyaçlarını gidermede zorlanırken son yapılan zamlarla ulaşım ihtiyacını karşılamada zora düşeceklerini vurguladı.

Grup, açıklamanın ardından dağıldı.