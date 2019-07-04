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’taki operasyonda 1 asker şehit düştü

Giriş Tarihi: 4.7.2019
Eruh’taki operasyonda 1 asker şehit düştü
Siirt'te PKK'lı töröristlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Eruh ilçesi kırsalında dün terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli Kurt Kapanı-31 Operasyonu başlatıldı. Operasyonda, teröristlerle sağlanan temasta 2 asker yaralandı. Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı askerlerden Uzman Çavuş Yasin Baran (25) kurtarılamayarak şehit düştü. Kırşehir Polatlı köyü nüfusuna kayıtlı Baran'ın bekar olduğu, Kırıkkale'de yaşayan ailesinin 4 çocuğundan en küçüğü olduğu öğrenildi.
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Eruh’taki operasyonda 1 asker şehit düştü
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