Eruh’taki operasyonda 1 asker şehit düştü

BUGÜN NELER OLDU

Siirt'te PKK'lı töröristlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Eruh ilçesi kırsalında dün terör örgütü PKK'ya yönelik hava destekli Kurt Kapanı-31 Operasyonu başlatıldı. Operasyonda, teröristlerle sağlanan temasta 2 asker yaralandı. Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı askerlerden Uzman Çavuş Yasin Baran (25) kurtarılamayarak şehit düştü. Kırşehir Polatlı köyü nüfusuna kayıtlı Baran'ın bekar olduğu, Kırıkkale'de yaşayan ailesinin 4 çocuğundan en küçüğü olduğu öğrenildi.