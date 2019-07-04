Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Eski Devlet Bakanı Işılay Saygın, hastaneye kaldırıldı

, hastaneye kaldırıldı

, İzmir'de hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 4.7.2019 15:47
Eski Devlet Bakanı Işılay Saygın, hastaneye kaldırıldı

Evinde rahatsızlandığı belirtilen Saygın, yakınları tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne götürüldü. Saygın'ın akciğerlerinden kaynaklanan bir rahatsızlığı olduğu, solunum yetmezliği teşhisiyle hastanenin yoğun bakım servisine alındığı öğrenildi.

Işılay Saygın, Türkiye'nin ilk kadın Turizm Bakanı ve ilk kadın Çevre Bakanı olarak görev yapmıştı. 51. (Tansu Çiller), 52. (Tansu Çiller), 54. (Necmettin Erbakan) ve 55. (Mesut Yılmaz) Türkiye Hükûmetlerinde ise, devlet bakanılığı görevinde bulundu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Eski Devlet Bakanı Işılay Saygın, hastaneye kaldırıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN