Dronela yasadışı göçmen operasyonu

Bartın il Emniyet Müdürlüğü ekiplerince asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanması ve terör örgütlerinin Bartın ilimize ve çevre illerimize gerçekleştirebileceği muhtemel eylemlerin engellenmesi amacıyla yeni operasyon gerçekleştirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Drone destekli yapılan uygulama neticesinde Bartın - Karabük yolu Potbaşı mevkiinden il merkezine hareket halinde olan düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs durduruldu. Minibüs içerisinde 4 Afganistan uyruklu şahıs yakalandı. Afganistan uyruklu şahıslar muhafaza altına alınarak minibüs şoförüne 5 bin 660 lira para cezası kesildi.

6 AYDA 75 GÖÇMEN ENGELLENDİ

Ayrıca Bartın'da göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göç hareketinin önlenmesi amacıyla Asayiş Şube Müdürlüğü'nce Drone destekli operasyonların daha önce de sürekli yapıldığı öğrenildi. Bu kapsamda Bartın il Emniyet Müdürlüğü'nce 2019 yılının ilk 6 ayında ilimiz giriş ve çıkışlarında ve de çeşitli bölgelerinde şok uygulamalar tarzında yapılan denetimlerde girişi veya transit geçişi önlenen Afganistan, Irak, Türkmenistan gibi ülkelerden şahısların bulunduğu 75 yasadışı göçmen yakalanarak sınır dışı edildi. Tüm bu süreçte 73 bin 375 lira da idari para cezası uygulandı.

Bartın'ın ulusal ve uluslararası güvenliğinin sağlanmasında büyük önem arz eden ve özellikle sosyal ve ekonomik düzenini olumsuz yönde etkileyen yasadışı göç hareketlerin de Bartın'ın coğrafi konumu itibariyle hedef İl olma konumunda bulunduğundan dolayı denetim, uygulama ve operasyonlarımız devam ettiği öğrenildi.

Bartın il Emniyet Müdürlüğü yaptığı açıklamada her türlü illegal yapıya son vererek suçla mücadeleye yönelik olarak çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini belirtti.