Aramızdan ayrılanlar tarih oldular

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı. Çıkışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, partiden bazı isimlerin yeni parti kurma hazırlığı olduğu iddialarına ilişkin soru üzerine şunları söyledi: "Şu anda benim partimin içerisindeki muvazzaf milletvekili arkadaşlarımın içinde böyle bir şey söz konusu değil, ama partimle şu anda hiçbir ilişkisi olmayanların bu tür bir çalışması varsa bu da ayrı bir konu. Ona benzer haberleri biz de sizlerden duyuyoruz, başkalarından duyuyoruz. Bugüne kadar buna benzer olayları biz geçmişte de biliyorsunuz çok yaşadık. Hatta grup kuracak şekilde milletvekili sayısıyla aramızdan ayrılanlar oldu. Ama şimdi tarih oldular. Kimse onları hatırlamıyor bile."Erdoğan, bu tür durumların her siyasi partinin yaşam süreci içerisinde yaşanan hadiseler olduğunu belirterek "Biz yola çıktığımız arkadaşlarımızı hep yoldaş olarak gördük ama maalesef yoldaş olmaktan çıkıp çok daha farklı istikamete gidenler oldu. Bunlar bir dava anlayışının dışında olanlardır. Onun için bu noktada çok da fazla bunları dert edinmiyoruz. Bu yolda beraber yürüyen arkadaşlarımız bizim yoldaşımızdır, dava arkadaşımızdır. Olmayanlar da kendi yollarına gider, biz de yolumuza devam ederiz" diye konuştu.Ağustosta Türkiye, İran ve Rusya arasında Suriye'deki son gelişmelere ilişkin üçlü bir zirve düzenleneceğine soru üzerine de Erdoğan, ağustos sonu veya eylül başında böyle bir toplantının söz konusu olduğunu, gerçekleştirilecek zirvede başta İdlib olmak üzere bu konularda bu etapta neler yapılabileceği gibi konuları görüşme imkanının olacağını ifade etti.