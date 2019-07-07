Anayasa Mahkemesi ve bakanlıklara yeni atama

BUGÜN NELER OLDU

Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Selahattin Menteş Anayasa Mahkemesi Üyeliğine getirildi. Prof. Dr. Şeref Kalaycı ise Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcılığına atandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla dünkü Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Menteş, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 146 ve 147'nci maddeleri ile Anayasa Mahkemesi'nin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 6, 7 ve 10'uncu maddeleri gereğince Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi. Erdoğan'ın atama kararıyla Enerji Bakanlığı'nda da bazı değişikliklere gidildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Mithat Cansız görevinden alındı yerine Prof. Dr. Şeref Kalaycı atandı. Açık bulunan Teftiş Kurulu Başkanlığı'na Mehmet Tuntaş, Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğü'nde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılığına ve Yönetim Kurulu Üyeliğine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdür Yardımcısı ve Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyesi Murat Tokat getirildi. Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne ise Maden Tetkik ve Arama Genel Müdür Yardımcısı Cevat Genç atandı.