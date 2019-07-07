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İBNHaldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Bilal Erdoğan, "Ben eğitimin ticaretine saygı duymuyorum" dedi. İstanbul Başakşehir'deki İbn Haldun Üniversitesi kampüsünde düzenlenen 1. Lisansüstü Mezuniyet Töreni'nde konuşan Bilal Erdoğan, İbn Haldun Üniversitesi'nin başardığı işlerin yüz yıl sonra, beş yüz yıl sonra çok daha iyi anlaşılacağını belirterek, mütevelli heyeti olarak ideallerini gerçekleştirmek için tüm akademisyen ve öğrencilerle hareket etmeye devam edeceklerini söyledi. Türkiye'de vakıf üniversiteleri denildiği zaman ticari amaçlarla yola çıkmış üniversiteler gördüklerini anlatan Erdoğan, "Bütün eğitim alanındaki tecrübem bana şunu öğretti; eğitimin ticaretine saygı duymamak. Ben eğitimin ticaretine saygı duymuyorum. Bu bir vakıa, bunu yapanlar var ve gerçekten bir kariyer umudu olan, 'Hayatımı daha iyi standartlarda kazanmak için bir diplomaya ihtiyacım var' diyen insanlar için elbette ki okullar, üniversiteler olacak. Bunu da hayatın gerçeği olarak kabul ediyoruz" diye konuştu. İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk ise iki yıl içerisinde mezun vermenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Üniversitenin en baştan lisansüstü üniversite olmayı hedeflediğini ifade eden Şentürk, bu açıdan ilk mezunlarının yüksek lisans ve doktora öğrencileri olmasının son derece anlamlı olduğunu belirtti. Konuşmaların ardından yüksek lisans ve doktora programlarını başarıyla tamamlayan 49 öğrenci, akademisyenlerin elinden diplomalarını aldı.