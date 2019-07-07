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, kumpas davaları için ’ı görevlendirdi

Giriş Tarihi: 7.7.2019
FETÖ, kumpas davaları için Osman Şanal’ı görevlendirdi
FETÖ üyeliğinden 10 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan Ergenekon soruşturmasının Erzincan ayağını yürüten eski özel yetkili savcı Osman Şanal hakkında verilen hükmün gerekçesi yazıldı. Gerekçeli karardan "Şanal, savcı olarak görev yaptığı yerlerde örgüt hiyerarşisi içinde terör örgütünün talimatları doğrultusunda hareket etti. Erzurum özel yetkili savcısı olarak görev yaptığı dönemde hukuka aykırı işlemler yaptı. Kişileri gerçek dışı beyanlar vermeye zorladı, örgüt talimatları doğrultusunda soruşturmalar başlattı, iddianameler tanzim etti. Şanal, Erzincan Ergenekon kumpas davası olarak bilinen davada dönemin Erzincan Başsavcısı İlhan Cihaner'in gözaltına alınmasında örgüt tarafından özellikle seçildi ve görevlendirildi" denildi.
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FETÖ, kumpas davaları için Osman Şanal’ı görevlendirdi
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