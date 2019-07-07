Şehit kardeşini de işten çıkardılar

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1994 yılında Bitlis'te teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen güvenlik korucusu Hayrettin Omay'ın CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan kardeşi Emren Omay'ın (33) işine son verildi. Omay, "Ben şehit kardeşi olarak işe girdim. Bu vatan için bedel ödedik. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hiçbir işçiyi mağdur etmeyeceğini söylüyordu ama şehit kardeşine kadar işçiler belediyeden çıkarılıyor" dedi.Bu yılın başında Adana Büyükşehir Belediyesi'ne güvenlik görevlisi olarak işe başlayan şehit kardeşi Emre Omay, Vedat Dalokay Hal Kompleksi'nde görevlendirildi. 4 gün önce belediye tarafından Omay'ın iş akdi fesih edildi. Belediyeye gelen Omay, kendisinin şehit kardeşi olduğunu söylemesine rağmen işine geri alınmadı. Eşi ve üç çocuğuyla birlikte belediyeye giden Omay, yetkililer ile görüşemeyince evine geri döndü.Vatana ağabeyi ile birlikte yakınları olmak üzere 10 kişiyi şehit verdiklerini ifade eden Emren Omay, "Ağabeyim şehit olduktan sonra yeğenimi işe aldılar. Ben özel sektörde hep çalıştım. Şehit yakınlarına verilen haktan yararlanmak için belediyeye başvurdum ve onlar da beni güvenlik görevlisi olarak Şubat ayında işe aldılar. Seçimlerden önce başta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, hiç kimsenin ekmeğiyle oynanmayacağının sözünü vermişti. Ama bu sözü tutmadılar. Eğer bir şehit kardeşinin işine son veriliyorsa bundan sonra kimlerin işine son verilmez. Ben geri işimi istiyorum. Çünkü çok mağduruz" diye konuştu.Kucağında3 aylık kızı Büşra, Buğlem (3) ve Hira Nur (7) ile eşine destek vermek için belediyeye gelen Özlem Omay, "Eşimin sabit işi olduğu için çok sevinmiştik. Ama sevincimizi kursağımızda bıraktılar. Üç tane çocuğumuzla ne yapacağız? Bu vatana şehit vermek suç mu? Bir belediye şehit kardeşini nasıl işten çıkartır. Onlara sahip çıkması gerekirken kapı dışarı ediyorsun. Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a güveniyoruz. Başkanımızdan yardım istiyoruz" şeklinde konuştu.