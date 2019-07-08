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Adalet Bakanı Yardımcısı kimdir? Şaban Yılmaz nereli?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan atama kararlarına göre , Adalet Bakan Yardımcılığı görevine atandı. Bu atama kararından sonra vatandaşlar ve nereli? sorularının cevalarını araştırıyor. Zekeriye Birkan ve Uğurhan Kuş, bu göreve atanan diğer kişiler oldu.

Giriş Tarihi: 8.7.2019 09:58
Adalet Bakanı Yardımcısı Şaban Yılmaz kimdir? Şaban Yılmaz nereli?

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin ikinci ve üçüncü maddeleri gereğince yapılan atamalarda Adalet Bakan Yardımcılıkları görevlerine Şaban Yılmaz, Zekeriya Birkan ve Uğurhan Kuş atandı. Şaban Yılmaz, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü görevini yürütürken; Uğurhan Kuş ise Bursa Cumhuriyet Başsavcısıydı.

ŞABAN YILMAZ KİMDİR? ŞABAN YILMAZ NERELİ?

1970 yılında Rize'de doğan Şaban Yılmaz, 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Cumhuriyet Savcısı ve Cumhuriyet Başsavcısı olarak çeşitli il ve ilçelerde görev yapan Yılmaz, Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Şaban Yılmaz, evli ve iki çocuk babası.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, kendi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Zekeriya Birkan, Şaban Yılmaz ve Uğurhan Kuş, Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak atanmıştır. Kendilerine yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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Adalet Bakanı Yardımcısı Şaban Yılmaz kimdir? Şaban Yılmaz nereli?
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