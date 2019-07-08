Bayık’tan Öcalan’a: Otur oturduğun yerde

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri sürecinde PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile Kandil arasında başlayan tartışma giderek büyüyor. İmralı ve Kandil arasında başlayan fikir ayrılıklarının giderek derinleşmesi üzerine PKK/KCK sözde yürütme konseyi eş başkanı Cemil Bayık İmralı cezaevinde bulunan teröristbaşı Abdullah Öcalan ile ilgili örgüt mensuplarına talimatlar verdiği öğrenildi. Elebaşı Bayık'ın Öcalan ile ilgili, "Cezaevinde bulunduğu yerden ne mücadele hakkında değerlendirme yapabilir, ne de 'savaş yürütülsün ya da yürütülmesin' şeklinde bir karar verebilir. Savaşa önderlik yapacak, herhangi bir konuda 'şunu yapın bunu yapmayın' diyecek durumda değildir. Otursun oturduğu yerde, mücadeleyi ve savaşı bize bıraksın. O ancak halk önderi olarak Kürt sorununun demokratik müzakereyle çözümü konusunda katkı sunsun yapabilirse. Mensuplarımız da eşbaşkanların gönderdiği talimatlara uysunlar" şeklinde talimatlar verdiği öğrenildi. Güvenlik kaynakları, Öcalan'ın örgüt üzerinde etkisinin kalmadığını, PKK/KCK terör örgütünün içinde bulunduğu çöküşten çıkmak için yeni bir sözde lider arayışında olduğunu değerlendiriyor.

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