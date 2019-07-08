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Son dakika: 'da binada patlama! 3 katlı apartman alevlere teslim oldu

Hatay'ın ilçesinde bir derneğe ait boyaların olduğu depoda çıktı. Yaralanan 7 kişinin hastanede tedavi altına alındığını aktaran , yangının itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındığını bildirdi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.7.2019 21:17 Güncelleme Tarihi: 8.7.2019 21:33
Son dakika: Reyhanlı'da binada patlama! 3 katlı apartman alevlere teslim oldu

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir derneğe ait boyaların olduğu depoda yangın çıktı.

Yeni Mahalle Faruk Cengiz Caddesi'nde bulunan 3 katlı binadaki depoda çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede bir insani yardım derneğine ait içerisinde boyaların olduğu depoda yangın çıktığını söyledi.

Yaralanan 7 kişinin hastanede tedavi altına alındığını aktaran Vali Doğan, yangının itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındığını bildirdi.

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Son dakika: Reyhanlı'da binada patlama! 3 katlı apartman alevlere teslim oldu
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