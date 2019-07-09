2023 için yeni yol haritası

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 23 Haziran İstanbul seçimlerinin tamamlanmasının ardından 17 yıllık AK Parti iktidarında her zaman yaptığı gibi istişare mekanizmasını devreye soktu.

Başkan Erdoğan İstanbul seçimlerinin ardından ilk olarak Merkez Yürütme Kurulu'nu (MYK) toplayarak parti kurmaylarıyla detaylı bir seçim analizi yaptı. AK Parti'nin Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un İstanbul seçimlerine ilişkin detaylı sunum yaptığı toplantının ardından Başkan Erdoğan geçen haftadan itibaren ise istişarelerde bulunmak için milletvekilleriyle gruplar halinde bir araya gelmeye başladı. İlki Ankara'da AK Parti Genel Merkezi'nde geçtiğimiz Perşembe günü gerçekleştirilen toplantının ikincisi ise önceki gün İstanbul'da gerçekleştirildi. Başkan Erdoğan bu haftada iki toplantı yaparak milletvekilleriyle istişarelerini tamamlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya geldi

KABİNE DEĞİŞİKLİĞİ GÜNDEMDE

Başkan Erdoğan 11 Temmuz'da ise partinin en üst karar alma organı olan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nu (MKYK) toplayacak. Bu toplantıda İstanbul seçimlerinin ardından yapılan geniş çaplı anket, diğer illere yönelik 31 Mart seçimlerine ilişkin yapılan anketler, her bir genel başkan yardımcısının başta İstanbul seçimleri olmak üzere Türkiye geneline yönelik 31 Mart seçimlerine ilişkin hazırladıkları detaylı raporlar ele alınacak. Erdoğan'ın yaptığı bu istişareleri tamamlamasının ardından 2023 hedeflerini yönelik yeni yol haritasını belirleyeceği ifade ediliyor. AK Parti kulislerinde, Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde hem kabinede hem de parti yönetiminde değişikliğe gideceği belirtiliyor.

Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bir yıllık performansına ilişkin rapor için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ı görevlendirmişti. Geniş kapsamlı bir çalışma yapan Oktay, hazırlayacağı raporu Erdoğan'a sunacak. Sistemin daha iyi işlemesi için yapılan tespitler Cumhur İttifakı'nın diğer ortağı MHP ile görüşülerek revize edilecek.



15 TEMMUZ'A ÖZEL OTURUM

FETÖ'cü hain darbe girişiminin yıldönümü olan 15 Temmuz Pazartesi günü saat 14:00'te TBMM'de özel oturum yapılacak.