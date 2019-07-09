Devlet Bahçeli’den belediyelere tebrik ziyareti

BUGÜN NELER OLDU

MHPGenel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart yerel seçimleri sonucu partisinin belediye başkanlıklarını kazandığı illere tebrik ziyareti gerçekleştirecek. MHP lideri Bahçeli'nin tebrik ziyaretleri 13-14 Temmuz arasında 4 ili kapsayacak. İki gün boyunca sırasıyla Söğüt, Kütahya, Kastamonu ve Çankırı belediye başkanlarıyla görüşecek olan Bahçeli'nin bu illerde parti teşkilatlarını da ziyaret etmesi bekleniyor.13 Temmuz cumartesi günü Bilecik'in Söğüt ilçesine giderek tebrik ziyaretlerine başlayacak Bahçeli, aynı gün Kütahya'ya geçerek MHP'li belediye başkanı Alim Işık'a hayırlı olsun ziyaretinde bulunacak. Bahçeli'nin programı, 14 Temmuz Pazar günü ise Kastamonu ve Çankırı belediye başkanlarını ziyaret etmesiyle birlikte son bulacak.Bu arada Bahçeli'ye, genel başkanlığının 22. yıl dönümünde "Lider: Devlet Bahçeli" kitabı hediye edildi. Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilgehan Gültekin ve kız kardeşi Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tuba Gültekin, yazdıkları kitabı MHP Genel Merkezi'nde Bahçeli'ye takdim etti. Devlet Bahçeli'nin uzlaşı ve sağduyu liderliğinin matematik modelleriyle açıklandığı kitapta, MHP liderinin "siyasette uyum trigonometrisi" geliştirdiği kaydedildi.