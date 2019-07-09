Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberi: FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon: 176 gözaltı kararı... Aralarında üst düzey rütbeliler de var

Son dakika haberi: FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon: 176 gözaltı kararı... Aralarında üst düzey rütbeliler de var Sabah saatlerinde gelen son dakiak haberine göre FETÖ’nün TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bugün yeni bir operasyon düzenlendi. Tamamı muvazzaf 176 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınacak şüpheli askerler arasında albay, yarbay ve binbaşıların olduğu öğrenildi.