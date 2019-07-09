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Son dakika haberi: FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon: 176 gözaltı kararı... Aralarında üst düzey rütbeliler de var

Sabah saatlerinde gelen son dakiak haberine göre FETÖ’nün TSK içerisindeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bugün yeni bir operasyon düzenlendi. Tamamı muvazzaf 176 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınacak şüpheli askerler arasında albay, yarbay ve binbaşıların olduğu öğrenildi.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.7.2019 08:24 Güncelleme Tarihi: 9.7.2019 08:32
Son dakika haberi: FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon: 176 gözaltı kararı... Aralarında üst düzey rütbeliler de var

Fetullahçı Terör Örgütü'nün mahrem imamlarıyla ankesörlü hat üzerinden görüştükleri tespit edilen Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına yönelik operasyon için düğmeye basıldı.

İstanbul Cumhuriyet Bassavcılığı koordinesinde yürütülen operasyonda 100'ü Kara, 33'ü Hava, 37'si Deniz ve 6'sı Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup tamamı muvazzaf toplam 176 askeri personel hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankesörlü telefon soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 1 albay, 2 yarbay, 5 binbaşı, 7 yüzbaşı, 100 üsteğmen, 18 teğmen ve 43 astsubay bulunduğu öğrenildi.

Şüphelilerin yakalanmaları ve gözaltına alınmaları işlemlerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Organize Suçlarla Mücadele ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediyor.

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Son dakika haberi: FETÖ’nün TSK yapılanmasına operasyon: 176 gözaltı kararı... Aralarında üst düzey rütbeliler de var
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