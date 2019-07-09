İşkence davasında flaş karar

O dönem komiser olarak görev yapan Oktay Kapsız ve emrindeki polisler hakkında, İstanbul Beşiktaş'ta 2010 yılında gözaltına alınan Murat Konuş adlı şahısa, 'İşkence yaparak ölümüne sebebiyet verdikleri" iddiasıyla dava açılmıştı.

SERBEST BIRAKILMIŞTI

9 yıl önce, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca, 'işkence yaparak ölüme sebebiyet vermek' suçundan yargılanan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen Oktay Kapsız ve beraberindeki polisler, bir süre sonra serbest bırakılmıştı.

MÜEBBET ÇIKTI

Oktay Kapsız ve polis memurları Ramazan Adıgüzel ile Abdülcelil Karadağ, Gürbüz Kurnaz, Osman Ölker ve Yalçın Beşikçi, yapılan yargılamada Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

MÜEBBET HAPİS

Mahkeme, Gürbüz Kurnaz, Osman Ölker ve Yalçın Beşikçi'nin beraatine karar verirken, Komiser Oktay Kapsız, polisler Ramazan Adıgüzel, Murat Ertürk, Abdülcelil Karadağ'a ise iyi hal indirimi yaparak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararını müebbet hapis cezasına çevirdi.

Müebbet hapis cezası alan Oktay Kapsız ve sözkonusu polisler tutuksuz yargılanıyor. Sanıkların aldığı cezalar ve kamu görevlisi olmaları dikkate alınarak yurt dışına çıkamama şeklinde adli tedbir kontrolü konulmasına ve haftanın her çarşamba ve pazar günleri en yakın karakola giderek imza vermek suretiyle adli tedbir konulmasına karar verildi. Oktay Kapsız, halen Hakkari Çukurca'da ilçe Emniyet Müdürü olarak görev yapıyor.