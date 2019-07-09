Meral Akşener’in ‘Mersin’ suç duyurusuna takipsizlik

31 Mart seçiminde İyi Parti Mersin adayı olarak ilan edilen ancak adaylık belgelerinin zamanında seçim kuruluna ulaştırılmaması nedeniyle aday olamayan Burhanettin Kocamaz'ın suç duyurusuyla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Burhanettin Kocamaz, daha sonra genel merkez tarafından görevden alınan eski il başkanı Servet Koca, yardımcısı Orhan Galip, Akdeniz İlçe Başkanı Abdullah Batıyel ile ve MHP'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamit Tuna hakkında "seçimde aday olmaya veya olmamaya zorlamak ile görevi kötüye kullanmak" suçlarını işledikleri gerekçesiyle 4 isim hakkında suç duyurusunda bulundu.

'CEZAİ YAPTIRIM YOK'

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı iddiaları inceleyerek soruşturma hakkında takipsizlik kararı verdi. Kararda, belediye başkanlarının aday gösterilmesi ve seçilmesini sağlayan 2820 sayılı Siyasi Partiler Yasası ile 2972 sayılı Mahalli İdareler Yasası'ndaki herhangi bir cezai yaptırım olmadığına dikkat çekildi.

'FAALİYETLERİ ENGELLENMEDİ'

Kararda, iddianın iki yasanın yanı sıra 298 sayılı Seçim Yasası'nda da suç olarak düzenlenmediği vurgulanarak, iddia olunan görevi kötüye kullanma suçunun unsurlarının oluşmadığı, suçun oluşabilmesi için cebir veya şiddet kullanılarak veya hukuka aykırı başka bir davranışla bir siyasi parti faaliyetlerinin engellenmesi gerektiği ifade edildi. Kararda, "şüphelilerin İyi Parti'nin faaliyetini cebir ve şiddet kullanarak engellediklerine ilişkin somut bir delil bulunmadığı, yine listelerin zamanında verilmemesi eyleminin herhangi bir cezai yaptırıma bağlanmaması nedeniyle hukuka aykırı bir davranışla İyi Parti'nin faaliyetinin engellendiğin bahsedilmeyeceği" ifadeleri yer aldı.

Takipsizlik kararına Sulh Ceza Hakimliği nezdinde yapılan itiraz da reddedildi. Böylece karar kesinleşmiş oldu.