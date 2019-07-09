Nurdoğan Rigel kimdir? Prof. Dr. Nurdoğan Rigel neden ceza aldı?

Öğrencisine bilerek düşük not vererek sınıfta kalmasına neden olmakla suçlanan Prof. Dr. Nurdoğan Rigel, "Görevi kötüye kullanmak" suçundan 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Durum böyle olunca, ünlü profesör hakkındaki araştırmalar da yoğunluk kazandı. Bu doğrultuda, 'Nurdoğan Rigel kimdir?' sorusu yanıtı en çok merak edilenler arasında dikkat çekiyor.

NURDOĞAN RİGEL KİMDİR?

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesi. Marmara Üniversitesi Basın-Yayın Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. Yüksek lisans ve doktorasını İstanbul Üniversitesi Basın-Yayın Yüksek Okulu'nda tamamladı. Doktora sonrası burslu olarak ABD'ye gitti. 1995 yılında iletişim bilimleri doçenti oldu. Türk Haberler Ajansı (THA) ve Güneş Gazetesi'nde çalıştı. 1990 yılından bu yana İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde görev yapıyor.

NEDEN CEZA ALDI?

Prof. Dr. Nurdoğan Rigel'in girdiği derslerin vize ve finallerinde düşük not aldığını öne süren İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü son sınıf öğrencisi Savash Porghamrezaeieh, Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurarak kağıdının yeniden incelenmesini talep etti.

İDARE MAHKEMESİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

İdare Mahkemesi, öğrencinin Haber Analiz dersinde 65-72 arası not alması gerekirken 35 aldığını tespit ederek notun değiştirilmesine hükmetti. Şikayet üzerine Rigel hakkında, "Görevi kötüye kullanmak" suçundan suç duyurusunda bulundu.