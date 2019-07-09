Reyhanlı’da boya deposunda patlama: 3 yaralı

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Hatay'ınReyhanlı ilçesinde bir derneğe ait boyaların olduğu depoda patlamayla beraber çıkan yangında 3 kişi yaralandı. İlçede korku yaratan olay, saat 20.30 sıralarında Yeni Mahalle Faruk Cengiz Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın bodrum katında meydana geldi. İnsani Yardım Derneği'ne ait boya ve tiner kutularının bulunduğu depoda patlama sonrası çıkan yangın, hızla büyüyerek tüm binayı sardı. Patlama ve yangın, mahallede büyük paniğe neden olurken olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye 1 saatlik çalışma sonucu yangını söndürürken patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı. Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Çıkan yangında 3 vatandaşımız yaralanmış, 10 vatandaşımız ise dumandan etkilenmiştir. Vatandaşlarımız hastanede tedaviye alınmıştır" denildi.