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Son dakika: Genel Komutanlığı davasında mütalaa açıklandı

Genel Komutanlığı davasında mütalaa açıklandı. 175 sanık için 10'ar kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi

Giriş Tarihi: 9.7.2019 18:25 Güncelleme Tarihi: 9.7.2019 18:53
Son dakika: Jandarma Genel Komutanlığı davasında mütalaa açıklandı
Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, sanıkların yargılanmasına devam edildi. Duruşmada savcı, mütalaasını açıkladı. Savcı, aralarında dönemin Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Arslan'ı başından vurarak ağır yaralayan, koruması Hasan Gülhan'ı şehit eden darbeci eski Albay Erkan Öktem'in de bulunduğu 175 sanığa 10'ar kez ağırlaştırılmış müebbet, birer kez müebbet ve bin 32'şer yıla kadar hapis cezası talep talep etti. Turgut Arslan ve korumasının, darbe girişimi gecesi elleri ve gözleri bağlı bir şekilde sanık eski kurmay Albay Erkan Öktem ve sanık eski Üsteğmen Mehmet Emin Deniz tarafından infaza götürülmesi, güvenlik kameralarına yansımıştı.
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Son dakika: Jandarma Genel Komutanlığı davasında mütalaa açıklandı
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