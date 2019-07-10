Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > 12 yıl sonra aynı yerde intikamı alındı

12 yıl sonra aynı yerde intikamı alındı

Özgür CEBE
ÖZGÜR CEBE Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.7.2019
12 yıl sonra aynı yerde intikamı alındı
Şırnak'ta 4 Ağustos 2007'de, Gabar Dağı'ndaterör örgütü PKK'nın örgütünün keskin nişancısı Çektar kod adlı Mehmet Şirin Arslan'ın açtığı ateşte Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görevli bordo bereli topçu Yüzbaşı Sinan Eroğlu şehit oldu. Güvenlik güçleri, geçen pazar günü Gabar Dağı'nda İHA'larla bir grup teröristin yeri belirlendi. Yapılan operasyonda 2 terörist öldürüldü. Teröristlerden birinin Eroğlu'nu şehit eden ve İçişleri Bakanlığı'nın 300 bin liralık gri listesinde yer alan Arslan olduğu ortaya çıktı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
12 yıl sonra aynı yerde intikamı alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN