FETÖ’nün karanlık yüzü Üsküp’te anlatıldı

TRT World tarafından hazılanan ve İngiliz gazeteci Andrew Wilson'ın çektiği belgesel, Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU) kampüsünde izlendi. Etkinliğe ev sahibi Uluslararası Balkan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem, Kuzey Makedonya Savunma Bakanı Radmila Şekerinska, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok'un yanı sıra ülkedeki kurum ve kuruluş temsilcileriyle çok sayıda davetli katıldı.

"FETÖ OKULLARDA YETİŞENLER POTANSİYEL TERÖRİSTTİR"

Büyükelçi Tülin Erkal Kara yaptığı konuşmada 15 Temmuz'un başka ülkelerde gerçekleşmemesini istediklerini ve söz konusu terör örgütüne karşı herkesin çok dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Kara, "O herhangi bir gece değildi yaşanılan. Biz aşağı yukarı 40 yıllık bir yapılanmadan söz ediyoruz. 40 yıldır bütün devletin ana mekanizmalarına yerleşmiş, sızmışlar ve bu günü beklemişler, 15 Temmuz 2016'yı beklemişler. Yine söylüyorum, dünyada herhangi bir ülkede ki 140 ülkedeki bine yakın okullarından söz ediliyor, bu okullarda yetişen her birinin yarın bir potansiyel tetikçi olacağını ya da terörist olacağını biz defaten söyledik." dedi.

"TOPLUMDAKİ ÇÜRÜMENİN SEBEBİ FETÖ'DÜR"

İBU Rektörü Prof. Dr. Mehmet Dursun Erdem ise Türkiye'nin FETÖ'den ciddi sıkıntılar çektiğini belirterek, FETÖ'nün yurt dışında faaliyetlerine halen devam ettiğini belirtti.

Erdem, "Kimi yerlerde dini sempatileri kullanarak, kimi yerlerde eğitim vizyonunu kullanarak toplumların içerisindeki çürümelere sebep olmaktadır. Bu belgeselde de özellikle Amerika'daki eğitimi kullanarak oradaki insanları nasıl etkilediğini, oradaki politikayı nasıl yönlendirdiğini de gördük." değerlendirmesinde bulundu.

"DOST BİLDİĞİMİZ ÜLKELERİ UYARIYORUZ"

Bu belgesel aracılığıyla FETÖ'nün gerçek yüzünü anlatmayı amaçladıklarını dile getiren Milletvekili Altınok, "Türkiye'nin geçmişte yaşamış olduklarını gelecekte kendileri yaşamasın diye dost ve kardeş bildiğimiz ülkeleri uyarıyoruz." şeklinde konuştu. 15 Temmuz'da 250'den fazla kişinin şehit olduğunu, birçok kişinin de yaralandığını anımsatan Altınok, "Türkiye'de mücadele bütün hızıyla devam ediyor. Çok büyük bir mesafe katedildi ama tamamıyla bitti diyebilme şansına sahip değiliz ama çok büyük bir mesafeyi katetmiş olduk. Finansal kaynaklarını kuruttuk. Artık Türkiye'den FETÖ, yurt dışına kaynak transferi yapamıyor." dedi.