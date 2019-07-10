Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan açıklaması! İşte detaylar

Başkan Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Zirvesi'nin ardından Bosna Hersek'ten dönüşte uçakta gazetecilerin sorularına yanıt verdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun parlamenter sistem açıklamalarından, revizyon iddialarına; S-400'lerden Merkez Bankası hamlesine kadar birçok konuda konuşan Başkan Erdoğan, Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan hakkında da son dakika açıklamalarında bulundu. Ali Babacan'ın istifasından önce kendisinden randevu talep ettiğini ve bunu kabul ederek onunla görüştüğünü ifade eden Başkan Erdoğan, görüşmede neler konuşulduğunu gazeteciler ile paylaştı. Ali Babacan'a "Bu ümmeti parçalamaya hakkınız yok. Siz bunu yapıyorsunuz. Bunun parçalanmasıyla da bir yere gidemeyeceksiniz" dediğini söyleyen Başkan Erdoğan, yeni parti konusunda da fazla geç kalmaması gerektiğini söylediğini aktardı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN DAVUTOĞLU, GÜL VE BABACAN AÇIKLAMASI!

Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a kırgınlığı olup olmadığı sorusuna da açıklık getiren Erdoğan, son İstanbul Seçimleri'nde Binali Bey'le ilgili bir tane olumlu ifade kullanmadıklarını hatırlattı.



İşte, Erdoğan'ın açıklamalarının tamamı;