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Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan açıklaması! İşte detaylar

Başkan , Güneydoğu Avrupa İşbirliği Zirvesi için gittiği Bosna Hersek'ten dönerken, uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Sistemde revizyon iddialarından kabine değişikliğine kadar birçok konuda son dakika açıklamalarında bulunan Erdoğan, Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan hakkında gelen soruya da yanıt verdi. Ali Babacan'ın istifası öncesinde kendisinden randevu talep ettiğini ve bunu kabul ederek bir görüşme gerçekleştirdiğini duyuran Başkan Erdoğan, yaptıkları görüşmede aralarında geçen diyaloğu da gazetecilerle paylaştı. Başkan Erdoğan, Babacan, Davutoğlu ve Gül'e kırgınlığı olup olmadığı sorusuna da açıklık getirirken, Merkez Bankası hamlesi ve olası referandurum konusunda da konuştu. İşte, Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan son dakika detayları...

Giriş Tarihi: 10.7.2019 10:27 Güncelleme Tarihi: 10.7.2019 10:28
Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan açıklaması! İşte detaylar

Başkan Erdoğan, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Zirvesi'nin ardından Bosna Hersek'ten dönüşte uçakta gazetecilerin sorularına yanıt verdi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun parlamenter sistem açıklamalarından, revizyon iddialarına; S-400'lerden Merkez Bankası hamlesine kadar birçok konuda konuşan Başkan Erdoğan, Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan hakkında da son dakika açıklamalarında bulundu. Ali Babacan'ın istifasından önce kendisinden randevu talep ettiğini ve bunu kabul ederek onunla görüştüğünü ifade eden Başkan Erdoğan, görüşmede neler konuşulduğunu gazeteciler ile paylaştı. Ali Babacan'a "Bu ümmeti parçalamaya hakkınız yok. Siz bunu yapıyorsunuz. Bunun parçalanmasıyla da bir yere gidemeyeceksiniz" dediğini söyleyen Başkan Erdoğan, yeni parti konusunda da fazla geç kalmaması gerektiğini söylediğini aktardı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN DAVUTOĞLU, GÜL VE BABACAN AÇIKLAMASI!

Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan'a kırgınlığı olup olmadığı sorusuna da açıklık getiren Erdoğan, son İstanbul Seçimleri'nde Binali Bey'le ilgili bir tane olumlu ifade kullanmadıklarını hatırlattı.


İşte, Erdoğan'ın açıklamalarının tamamı;

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Son dakika haberi: Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan açıklaması! İşte detaylar
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