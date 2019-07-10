TSK’da kripto FETÖ’cü temizliği: 192 gözaltı

BUGÜN NELER OLDU

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki ankesör soruşturması kapsamında 32 asker hakkında gözaltı kararı verildi.1 albay, 2 yarbay, 1 binbaşı, 2 yüzbaşı, 9 üsteğmen, 2 teğmen ve 15 astsubay rütbesindeki gözaltı listesindeki isimlerden 20'si Ankara merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. İzmir'de TSK'daki kripto FETÖ'cü 20'si muvazzaf 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Listedeki isimlerden şu ana kadar 8'i gözaltına alındı. İstanbul'da 1 albay, 2 yarbay, 5 binbaşı, 7 yüzbaşı, 100 üsteğmen, 18 teğmen ve 43 astsubay olmak üzere tamamı muvazzaf 176 asker hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı listesindeki isimlerden 100'ünün Kara Kuvvetleri Komutanlığı, 33'ü Hava Kuvvetleri Komutanlığı, 37'si Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, 6'sı Sahil Güvenlik Komutanlığı'na mensubu olduğu öğrenildi. Listedeki isimlerden şu ana kadar 150'si gözaltına alındı. Adana'da biri İncirlik Üssü'nde biri Karataş Sahil Güvenlik'te görevli 2 üsteğmenin gözaltına alındığı belirtildi. Kocaeli'de 5'i muvazzaf 10 eski asker gözaltına alındı. Ardahan'da 1 binbaşı ve 1 yüzbaşı FETÖ'den gözaltına alındı. Çankırı'da "mahrem imam" olduğu iddia edilen S.Y. ile eşi Ş.Y. Ankara'da yakalandı. Balıkesir ve İstanbul'da örgütün esnaf yapılanmasından 11 şüpheli gözaltına alındı.SABAH