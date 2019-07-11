24 saat içinde 27 terörist öldürüldü

BUGÜN NELER OLDU

Irak'ın kuzeyinden hudut karakollarımıza yönelik terör tehdidini ortadan kaldırmak amacıyla 27 Mayıs'ta 20 bin askerin katılımıyla başlatılan Pençe harekâtı 44. gününde kapsamı genişleyerek devam ediyor.Hakkâri'nin Derecik İlçesinden sınırı geçip Hakurk Vadisine giren Mehmetçik, sınırdan 30 kilometre derine indi. Haftanin Vadisi içinde kalan Derkar beldesine bağlı Hantur Dağı'nda teröristlere ait 2 silah ve mühimmat deposu vuruldu.Haftanin Vadisi eteklerinde sözde karargâh olarak kullanılan Şeraniş bölgesinde bir grup teröristin Şırnak sınırındaki üs bölgelerine saldırı hazırlığı içinde oldukları ve buna ilişkin toplantı yaptıklarına dair alınan istihbari bilgi üzerine Diyarbakır 2. Taktik Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 8. Ana Jet Üssünden havalanan 3 F-16 uçağı, teröristlere bomba yağdırdı. Hedefe kilitlenen, yeni nesil akıllı nüfuz edici bombalarla gerçekleştirilen nokta operasyonda aralarında Haftanin saha sorumlusunun da bulunduğu 15 terörist öldürüldü. Pençe harekâtıyla koordineli olarak Çukurca İlçesinin karşısındaki Metina bölgesine de düzenlenen hava harekâtında 3, Zap Vadisi Çemço mevkiine düzenlenen harekâtta ise 2 olmak üzere silahlı 5 terörist etkisiz hale getirildi.Diyarbakır'ın Lice İlçesi kırsalında ise 2 terörist insansız hava araçlarıyla tespit edildi. Düzenlenen operasyonda 2 terörist silah ve mühimmatlarıyla ölü olarak ele geçirildi. Tunceli'nin Ovacık kırsalında da gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi. Böylece son 24 saat içinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 27'ye yükseldi.