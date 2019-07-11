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Son dakika: 'de EYP'li terör saldırısı: 3 bekçi yaralı

'ın ilçesinde, 'lı teröristlerce çöp konteynerine tuzaklanan el yapımı patlayıcının uzaktan kumandayla infilak ettirilmesi sonucu 3 güvenlik bekçisi yaralandı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.7.2019 23:06 Güncelleme Tarihi: 11.7.2019 23:11
Son dakika: Cizre'de EYP'li terör saldırısı: 3 bekçi yaralı

Olay, gece saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'na meydana geldi. İdil Caddesi'nde PKK'lı teröristlerce çöp konteynerine önceden konulan el yapımı patlayıcı, güvenlik bekçilerinin yaya olarak geçtiği sırada uzaktan kumandayla infilak ettirildi. Patlamada 3 güvenlik bekçisi yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda güvenlik ve sağlık görevlisi sevk edildi. Yaralı bekçiler, sağlık görevlilerince ambulanslarla İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan bekçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olay yerinde inceleme yapan güvenlik güçleri, teröristleri yakalamak için operasyon başlattı.

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Son dakika: Cizre'de EYP'li terör saldırısı: 3 bekçi yaralı
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