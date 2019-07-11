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Son dakika haberi: ne oldu, Meclis'ten geçti mi? Ceza indirimi ne zaman yürürlüğe girecek? Af tasarısı son durum bugün

Gündemin merak edilen konularından birisi olan hakkında son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Başkan Erdoğan, geçtiğimiz aylar içerisinde ceza infaz yasası olarak da adlandırılan konu hakkında önemli açıklamalarda bulunmuş ve ilgili düzenlemenin Meclis'e geleceği duyurmuştu. Bu açıklamanın hemen akabinde, af bekleyen yüz binlerce mahkum ve aileleri, konuya yönelik araştırmalarını arttırdı. Bu doğrultuda da , '2019 Genel af yasası ve ceza indirimi Meclis'te görüşüldü mü, ne zaman yürürlüğe girecek?' sorusu arama motorlarında yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Bilindiği üzere, yeni af yasası neticesinde, ceza infaz süreleri düşerken açık cezaevlerine geçişler daha kısa sürede içerisinde gerçekleştirilecek. Peki, af yasası çıktı mı ve kimleri kapsayacak? İşte, 9 Temmuz 2019 bugün son dakika bilgileri...

Giriş Tarihi: 11.7.2019 13:58 Güncelleme Tarihi: 11.7.2019 13:58
Son dakika haberi: Af yasası ne oldu, Meclis'ten geçti mi? Ceza indirimi ne zaman yürürlüğe girecek? Af tasarısı son durum bugün

son dakika haberleri, cezaevlerinde bulunan mahkumların ve ailelerinin en yakından takip ettiği konu olarak öne çıkıyor. Bilindiği üzere, gündemin ve TBMM'nin önemli konularından bir tanesi olarak öne çıkan ceza infaz yasa teklifi hakkında Başkan Erdoğan'dan geçtiğimiz aylar içerisinde önemli açıklamalar yapılmıştı. Konu ile ilgili çalışmaların Adalet Bakanlığı tarafından yürütüldüğünü belirten Erdoğan, son durum detaylarını kamuoyuna aktarmıştı. Bu açıklamanın hemen akabinde ise, '2019 Yeni af yasası nasıl olacak ve Meclis'te ne zaman görüşülecek?' sorusu yanıtı en çok merak edilenler arasında dikkat çekiyor. Öte yandan, İçişleri Bakanlığı'ndan da ceza indirimi kapsamında, süreci ilgilendiren önemli bir açıklama yapıldı.

2019 AF YASASI ÇIKTI MI? CEZA İNDİRİMİ NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Yeni af yasası kapsamında infaz sürelerinin düşürülmesi beklenirken, cezaevinde kalma süresi de kısalacak. Kadın ve çocuklara karşı işlenen suçlarda ise ceza arttırımı olacak. Yapılan hazırlıkta FETÖ başta olmak üzere, terör suçlarına ilişkin ise herhangi bir indirim öngörülmüyor.

Haberimizin detaylarından, af yasası kapsamında son dakika gelişmelerine ulaşabilir, merak ettiğiniz bilgileri hızlı bir şekilde öğrenebilirsiniz.

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Son dakika haberi: Af yasası ne oldu, Meclis'ten geçti mi? Ceza indirimi ne zaman yürürlüğe girecek? Af tasarısı son durum bugün
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