Son dakika haberi: Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı makamında rehin alarak şehit eden teröristlere ağırlaştırılmış müebbet

Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın İstanbul Adalet Sarayı'ndaki makam odasında katledilmesi ile ilgili davada karar çıktı.

Davaya bakan İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi, bugünkü duruşmada kararını açıkladı.

Mehmet Selim Kiraz'ın katledildiği silahı temin ettikleri iddia edilen sanıklardan Mustafa Koçak ve Murat Canım, 'Anayasayı ihlal' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Öldürme' suçundan 27 yıl, Hürriyeti tahdit suçundan 12 yıl, 6136 sayılı yasaya muhalefet suçundan ise 3 yıl ve 2700 tl adli para cezası verildi.

Sanıklardan Mithat Öztürk hakkında 'örgüte yardım' suçunda 9 yıl 12 ay, Deniz Özel hakkında örgüte yardımdan 6 yıl Cengiz Özel hakkında ise 'örgüte yardım' suçundan 10 yıl 15 ay hapis cezası verildi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar için tutukluluk hallerinin devamına ve Adli kontrol uygulanan sanık için ise adli kontrolün devamına karar verildi.