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treni ilk seferini 'dan 'a yapacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve iş birliğiyle, darbe girişimine karşı milletin zaferinin 3. yılı anısına 15 Temmuz görseli giydirilmiş , ilk seferini 'dan 'a gerçekleştirecek

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.7.2019 23:20 Güncelleme Tarihi: 12.7.2019 23:32
15 Temmuz treni ilk seferini Ankara'dan İstanbul'a yapacak

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) iş birliğiyle, 15 Temmuz darbe girişimine karşı milletin zaferinin 3. yılı anısına 15 Temmuz görseli giydirilmiş yüksek hızlı trenin ilk seferini Ankara'dan İstanbul'a yapacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, 15 Temmuz görseli giydirilen trenin ilk seferini 13 Temmuz Cumartesi günü saat 10.10'da gerçekleştireceği belirtildi.

Açıklamada, trenin saat 09.40'ta Ankara YHT Garı'nda olacağı, trende çekim ve yolcularla röportaj yapılabileceği ifade edildi.

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15 Temmuz treni ilk seferini Ankara'dan İstanbul'a yapacak
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