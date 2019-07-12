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Başkomutanı duyduk meydanlara koştuk

Giriş Tarihi: 12.7.2019
Başkomutanı duyduk meydanlara koştuk
15 Temmuz'da birbirlerinden habersiz çıktıkları sokakta Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde yine birbirlerinden habersiz gazi olan Köroğlu kardeşler o geceyi hala dün gibi yaşıyor.
Kuddusi Köroğlu(57): Yeğenimin düğünü vardı, düğünden çıktık eve gelip televizyonu açtım. Baktım ki Başkomutan Erdoğan konuşma yapıyor 'halkının gücünün üstünde güç yoktur. Meydanlara bekliyorum' deyince bizde çoluk çocuk arabaya dolduk ve kendimizi sokağa attık. Niyetimiz Külliye'ye ulaşmaktı. Ama Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde önümüz darbeciler tarafından kesildi. "Arkadaşlar bu vatan bizim, dönmeyin yılmayalım. Niye korkuyoruz? Allah'ını seven, vatanını seven dönmesin" diye bağırdım. Darbecilere karşı kol kola girerek ilerledik. 15 metre kalmadan bize ateş açmaya başladılar. Bacağıma kurşun isabet ettiği için kalkamadım, yine de pes etmeden üzerlerine yürümeyi istedim. Kardeşimle aynı saatlerde, birbirimizden habersiz bir şekilde aynı yere gitmişiz. O gece kardeşimi görmedim. Hastanedeyken ailemin moralinin bozuk olduğunu görünce,"Yaralanan benim, siz neden bu kadar üzgünsünüz' dedim. Kardeşim Nevzat'ın durumunun iyi olmadığını ve sürekli kan kaybettiğini öğrendim. Öyle olunca ben de orada ikinci bir yara aldım. Kardeş candır, o an anladım.

BİR ÖMÜR GİBİYDİ
Nevzat Köroğlu(55): Bu ülkede çok kahramanı harcadılar, Menderes'i, Özal'ı, Muhsin Yazıcıoğlu gibi niceleri... Şimdi sırada mazlumların yanında duran Başkan Erdoğan vardı, ben nasıl evimde durabilirdim. Ölürsem de ülkemde, ülkem için ölürüm. Ankara Emniyet'i önünde yolu kesen tankın üzerine çıkarak askerlere, "Bu oyuna gelmeyin" dedim. Ardından helikopterler geldi ve bizi taradılar. Bacağımdan kurşun yedim. Yoğun bakıma girdim ama ağabeyimin vurulduğunu öğrenince, "Beni hemen ağabeyime götürün" dedim. 3 ay sonra kardeşimi sağ salim görebildim.


Betül USTA-Esra ÇİMEN /ANKARA

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