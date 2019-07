Başkomutanı duyduk meydanlara koştuk

BUGÜN NELER OLDU

15 Temmuz'da birbirlerinden habersiz çıktıkları sokakta Ankara Emniyet Müdürlüğü önünde yine birbirlerinden habersiz gazi olan Köroğlu kardeşler o geceyi hala dün gibi yaşıyor.Yeğenimin düğünü vardı, düğünden çıktık eve gelip televizyonu açtım. Baktım ki Başkomutan Erdoğan konuşma yapıyor 'halkının gücünün üstünde güç yoktur. Meydanlara bekliyorum' deyince bizde çoluk çocuk arabaya dolduk ve kendimizi sokağa attık. Niyetimiz Külliye'ye ulaşmaktı. Ama Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde önümüz darbeciler tarafından kesildi. "Arkadaşlar bu vatan bizim, dönmeyin yılmayalım. Niye korkuyoruz? Allah'ını seven, vatanını seven dönmesin" diye bağırdım. Darbecilere karşı kol kola girerek ilerledik. 15 metre kalmadan bize ateş açmaya başladılar. Bacağıma kurşun isabet ettiği için kalkamadım, yine de pes etmeden üzerlerine yürümeyi istedim. Kardeşimle aynı saatlerde, birbirimizden habersiz bir şekilde aynı yere gitmişiz. O gece kardeşimi görmedim. Hastanedeyken ailemin moralinin bozuk olduğunu görünce,"Yaralanan benim, siz neden bu kadar üzgünsünüz' dedim. Kardeşim Nevzat'ın durumunun iyi olmadığını ve sürekli kan kaybettiğini öğrendim. Öyle olunca ben de orada ikinci bir yara aldım. Kardeş candır, o an anladım.Buülkede çok kahramanıharcadılar,Menderes'i,Özal'ı, MuhsinYazıcıoğlu gibiniceleri...Şimdisıradamazlumlarınyanındaduran BaşkanErdoğan vardı,ben nasıl evimdedurabilirdim. Ölürsemde ülkemde, ülkem içinölürüm. Ankara Emniyet'iönünde yolu kesen tankınüzerine çıkarak askerlere,"Bu oyuna gelmeyin" dedim.Ardından helikopterler geldive bizi taradılar. Bacağımdan kurşunyedim. Yoğun bakıma girdimama ağabeyimin vurulduğunu öğrenince,"Beni hemen ağabeyime götürün"dedim. 3 ay sonra kardeşimi sağsalim görebildim.ANKARA