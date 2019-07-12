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’li Özgür Özel: Kanlı darbe girişimiydi

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.7.2019
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Genel Başkan'ı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz için sarfettiği "kontrollü darbe" sözlerinin zıttı açıklamada bulundu. Özel, bütün patilerin ortak tavır sergilemesinin, darbe girişinin püskürtülmesinde etkili olduğunu belirterek, "Bu kanlı bir darbeydi, bazı yerlerde, bazı sözler duyuyoruz, 'tiyatroydu...', tiyatro miyatro değil bal gibi kanlı bir darbe girişimiydi, rejime, Meclis'e, ülkeyi yönetenlere, demokrasiye kast ediyordu ve bu ülkenin rejimini değiştirmeye çalışan bir darbe girişimiydi" dedi.
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CHP’li Özgür Özel: Kanlı darbe girişimiydi
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