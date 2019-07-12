Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’na Halkla İlişkiler Oscar’ı

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, "Halkla İlişkilerin Oscarları" olarak kabul edilen ve Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) tarafından düzenlenen 'Altın Küre Mükemmellik Ödülleri' yarışmasında CİMER ve Ülkem İçin Bir Fikrim Var projeleriyle iki kategoride altın ödüle layık görüldü. Halkla ilişkiler alanında dünyanın en prestijli ödülleri arasında yer alan ve Uluslararası Halkla İlişkiler Derneği (IPRA) tarafından 1990'dan bu yana gerçekleştirilen 'Altın Küre Mükemmellik Ödülleri' yarışmasında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı çatısı altında faaliyet yürüten Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) "Halkla İlişkiler" kategorisinde, "2019'da Ülkem İçin Bir Fikrim Var" projesi ise "Toplumsal Katılım" kategorisinde Altın Küre Mükemmellik Ödüllerini almaya hak kazandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Twitter hesabından ödüllere ilişkin yaptığı açıklamada, "Halkla İlişkilerin Oscarları" olarak kabul edilen IPRA Altın Küre Mükemmellik Ödülleri'nde iki ödül birden kazandıklarını belirterek, "CİMER faaliyetimiz 'Halkla İlişkiler' kategorisinde, 2019'da Ülkem İçin Bir Fikrim Var projemiz de 'Toplumsal Katılım' kategorisinde 'Altın Küre Mükemmellik Ödülü'ne hak kazandı" dedi. Devlet-millet ilişkisini güçlendirmeye yönelik çalışmalarıyla kazandıkları bu ödüllerin, aynı zamanda Türkiye'nin uluslararası alanda nitelikli temsiline katkı sunmasından dolayı büyük bir gurur yaşadıklarını ifade eden Altun, "Bu başarıda emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum" dedi. ANKARA