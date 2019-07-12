Çok üzgün bir haldeyim. Şevket Bey'i ben 60'lı yıllardan beri tanırım. Kendisi Galatasaray Lisesi mezunudur. Ve onlara göre karşı cenahta olmasından dolayı Galatasaray'dan nasıl böyle biri çıkar diye üzüntü duyarlardı. Ama o siyasal bilimleri kazandı. Biz onu gençken, İstiklal Gazetesi'ni çıkartırken tanıdık. O günden itibaren fikir ve düşünce dünyamıza ışık tutan bir adamdı.

Gazeteci-yazar Sadık Albayrak, Mehmet Şevket Eygi'yi anlattı

BUGÜN NELER OLDU

Ardından Cağaloğlu'nda Yeşilay binasının alt katında Bugün gazetesini çıkarttı. Ben Yeşilay Gençlik Kolları Başkanı olduğum için sık sık ona uğrardım. Günübirlik para bulup o gazeteyi çıkartırdı. 70-80 bin tiraja ulaşırdı. Ardından Bab-ı Ali'de Sabah gazetesini çıkartmaya başladı. Bunları yaparken kitaplar da çıkartıyordu. Şevket Bey böyle dolu dolu bir adamdı. Onun hatıralarını toplayıp neşretmek veya bir televizyon programında Bab-ı Ali sohbetleri yapmak isterdim ama nasip olmadı.O devirde yayın yapmak, statükoya karşı durmak, totaliter fikir yapısı içinde yeni bir özgürlük ve özgür bir düşünceyi hayata ait kılmak öyle kolay değildi. İşte o kahramanlardan biri Mehmet Şevket Eygi'ydi…