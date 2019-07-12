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'li belediyenin cami yapımını durdurma kararı valiliği harekete geçirdi.

İçişleri Bakanlığı 'ın Kayapınar ilçesindeki 5 alanda yapılan imar planlamasında cami inşaatı belirledi. Cami yapımının inşaatı sırasında ise Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi alanları farklı amaçla kullanacaklarını belirterek cami yapımını durdurma kararı aldı. Diyarbakır Valiliği de 'li belediyenin kararı üzerine mahkemeye başvurdu..

Giriş Tarihi: 12.7.2019 12:58
HDP'li belediyenin cami yapımını durdurma kararı valiliği harekete geçirdi.

Valiliği, 'li Büyükşehir Belediyesinin Kayapınar ilçesinde cami yapımı için belirlenen alanların farklı amaçlarla kullanımı amacıyla imar planını değiştirmesi üzerine yürütmenin durdurulması talebiyle mahkemeye başvurdu.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan dönemde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince, merkez Kayapınar ilçesindeki 5 alan imar planında cami inşaatı için belirlendi.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde seçilen HDP'li belediye yönetimince, imar planında park ve dini tesis alanıyken sadece park alanı yapılmak üzere hazırlanan nazım imar planında değişiklik yapılması için 21 Haziran'da belediye meclisi kararı alındı.

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HDP'li belediyenin cami yapımını durdurma kararı valiliği harekete geçirdi.
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