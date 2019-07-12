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Son dakika: 9 hakim savcıya şoku! Görevden uzaklaştırıldılar

, ile irtibatlarını tespit ettiği 9 ilk derece hakim ve savcıyı görevden uzaklaştırdı.

Nazif KARAMAN
NAZİF KARAMAN Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.7.2019 12:20 Güncelleme Tarihi: 12.7.2019 12:32
Son dakika: 9 hakim savcıya FETÖ şoku! Görevden uzaklaştırıldılar

HSK Genel Kurulu'nca yapılan değerlendirmeler sonunda çözümlenen ByLock içerikleri, savcılık araştırmalarında elde edilen sonuçlar, HSK Müfettişlerinin tespitleri ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan kiilerin anlatımları dikkate alınarak FETÖ ile iltisak, irtibat ve münasebetlerinin bulunduğu kanaatine varılan 9 ilk derece hakim ve savcı HSK 2. Dairesi'nin bugünkü olağanüstü toplantısında alınan kararla görevden uzaklaştırıldı.

Görevden uzaklaştırılan 9 isim hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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Son dakika: 9 hakim savcıya FETÖ şoku! Görevden uzaklaştırıldılar
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