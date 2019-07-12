Son dakika: 9 hakim savcıya FETÖ şoku! Görevden uzaklaştırıldılar

HSK Genel Kurulu'nca yapılan değerlendirmeler sonunda çözümlenen ByLock içerikleri, savcılık araştırmalarında elde edilen sonuçlar, HSK Müfettişlerinin tespitleri ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan kiilerin anlatımları dikkate alınarak FETÖ ile iltisak, irtibat ve münasebetlerinin bulunduğu kanaatine varılan 9 ilk derece hakim ve savcı HSK 2. Dairesi'nin bugünkü olağanüstü toplantısında alınan kararla görevden uzaklaştırıldı.

Görevden uzaklaştırılan 9 isim hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığı öğrenildi.