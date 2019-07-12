Terör listesinde 64 üst düzey terörist eksildi

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İçişleriBakanlığı'nın, terörle mücadelede vatandaşların desteğini almak amacıyla 31 Ağustos 2015'te Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğin ardından hazırladığı 'Terör Arananlar Listesi'ndeki teröristler; kırmızı, mavi, yeşil, turuncu, gri olmak üzere 5 farklı kategoride isim ve fotoğraflarıyla yer alıyor. Jandarma Özel Harekat (JÖH) başta olmak üzere Polis Özel Harekat (PÖH), Emniyet Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile jandarma ve emniyet birimleri tarafından yılbaşından bu yana gerçekleştirilen iç güvenlik operasyonlarında, 679 terörist etkisiz hale getirildi. Bu teröristlerden 3'ünün kırmızı, 5'inin mavi, birinin yeşil, 8'inin turuncu ve 37'sinin gri listede yer alıyordu. Ayrıca aynı dönemde etkisiz hale getirilen 10 teröristin ise listede yer almadığı ancak örgütte sözde eyalet ve bölge sorumluluğu gibi görevlerde bulundukları belirlendi. 64 teröristten 10'u Şırnak, 4'ü Siirt, 6'sı İstanbul, 3'ü Mardin, 10'u Diyarbakır, 11'i Tunceli, 2'si Bitlis, kalanları da diğer iller ve yurt dışındaki operasyonlarda etkisiz hale getirildi.Bu arada Irak'ın kuzeyinde 27 Mayıs'ta başlatılan Pençe Harekâtı kapsamında Avaşin-Basyan ve Metina'ya düzenlenen hava operasyonlarında 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.