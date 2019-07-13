İşçi kıyımına skandal itiraf: Daha 500’ü bulmadık

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CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, işçi kıyımının süreceğini açıkladı. Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Temmuz ayının dördüncü birleşimine katılan Zeydan Karalar, çıkartılan işçi sayısının henüz 500'lere gelmediğini söyledi. Özellikle 1 Ocak 2019'dan sonra işe girenlerin çıkarılacağını belirten Karalar, "Bu arada haksız yere çıkarttığımız işçiler olmuştur. Bu kişiler tespit edilerek yeniden işe başlatılacaklar" sözü üzerine AK Parti Meclis Üyesi Vedat Gündoğan, "İşçilerin tamamını bankamatikçi olarak gösterip sonrasında 'pardon' diyerek yeniden işe başlatmak şık olmuyor" diyerek tepki gösterdi.Gündoğan, 31 Mart seçimlerinden sonra Adana'nın imajının yerle bir olduğunu belirterek, "Adanamızın güzel bir imajı vardı. Sayın başkanın seçim kampanyasında kullandığı 'Adanalı merttir, cömerttir, delikanlıdır, beyefendidir, sporcudur, aşk insanıdır' imajı 31 Mart'tan sonra çöktü. Adana sivrisinekle mücadele ve bankamatikçilerle anılır oldu. Artık yarım kalan işleri nasıl bitireceğiz sözlerini duymak istiyoruz" diye konuştu. AK Parti Grup Başkan Vekili Ozan Gülaçtı da, işçi çıkararak belediyeyi düzlüğe çıkarmanın mümkün olmadığını söyledi.