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Son dakika: Pençe operasyonu ile ilgili flaş haber! hedefleri ateş altına alındı

MSB, "Irak’ın kuzeyinde “Pençe-2 ” çerçevesinde başlatılan ve katıldığı harekât planladığı gibi başarıyla devam ediyor. Terör örgütü hedefleri kara ateş destek vasıtalarımız ile ateş altına alındı." açıklamasında bulundu.

Giriş Tarihi: 13.7.2019 17:14 Güncelleme Tarihi: 13.7.2019 17:22
Son dakika: Pençe operasyonu ile ilgili flaş haber! PKK hedefleri ateş altına alındı

MSB, "Irak'ın kuzeyinde "Pençe-2 Operasyon Planı" çerçevesinde başlatılan ve Komando Tugaylarımızın katıldığı harekât planladığı gibi başarıyla devam ediyor. Terör örgütü PKK hedefleri kara ateş destek vasıtalarımız ile ateş altına alındı." açıklamasında bulundu.

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Son dakika: Pençe operasyonu ile ilgili flaş haber! PKK hedefleri ateş altına alındı
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