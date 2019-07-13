Son dakika: Pençe operasyonu ile ilgili flaş haber! PKK hedefleri ateş altına alındı

MSB, "Irak'ın kuzeyinde "Pençe-2 Operasyon Planı" çerçevesinde başlatılan ve Komando Tugaylarımızın katıldığı harekât planladığı gibi başarıyla devam ediyor. Terör örgütü PKK hedefleri kara ateş destek vasıtalarımız ile ateş altına alındı." açıklamasında bulundu.

Irak'ın kuzeyinde "Pençe-2 Operasyon Planı" çerçevesinde başlatılan ve Komando Tugaylarımızın katıldığı harekât planladığı gibi başarıyla devam ediyor. Terör örgütü PKK hedefleri kara ateş destek vasıtalarımız ile ateş altına alındı.#MSB #TSK #PençeHarekatı pic.twitter.com/r62XpUhuXr — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 13 Temmuz 2019