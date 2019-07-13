Türksat’ta babasının yerini oğlu doldurdu

BUGÜN NELER OLDU

Türksat'tahukuk müşavirliğinde görevli Ali Karslı, 15 Temmuz gecesi mesaisi bitmiş olmasına rağmen darbeci hainleri engellemek için oturduğu lojman binasından ayrılarak Türksat'a geri gelmiş ve cuntacı askerlerin karadan ve havadan helikopterlerle açtığı ateş sonucu kahramanca şehit olmuştu. Ali Karslı'nın şahadetinin ardından Türksat'ta aynı birimde işe başlayarak bayrağı babasından devralan 22 yaşındaki oğlu Oğuzhan Karslı şunları anlattı:Ankara üzerinde uçakların uçtuğu ve çok kötü şeylerin olduğu haberleri gelmeye başladı. Lojmandan şirket nizamiye tarafına geçtik. Amacımız eğer şirketimize bir saldırı olursa karşı koymak istiyorduk. Daha sonra TRT'den darbe bildirisi okundu. Babam yakın arkadaşı olan ve çalıştığı birimdeki amiri hukuk müşaviri ile telefonda görüştü. Bize "Ben uydu tarafına geçeceğim TRT'nin yayından indirilmemesi için çalışacağız. Siz eve geçin" dedi. Biz lojmandayken helikopterler ateş açtı. Sabah saatlerinde babamızın şehit olduğu haberini aldık.Babam şehit olduktan sonra Sayın Genel Müdürümüz ve Yönetim Kurulumuz bizi Türksat'ta işe Ağustos 2016 tarihi itibariyle başlattı. Babamızın çalıştığı yerde bizim de çalışıyor olmamız ve onun taşıdığı bayrağı bizim de alıp taşımamız büyük bir övünç kaynağı. Babamın çalıştığı hukuk müşavirliğindeyim. Şu an Adalet MYO'nda okumaktayım.Türksat'a saldırıyı gerçekleştiren asker kılıklı caniler yargı önünde hesap verdi. En ağır cezalara mahkûm edildiler. Zaten bu suçu işleyenler toplum nazarında hain damgasını yemiş kişiler. Vatana ihanet etmek en büyük suçtur ve hainlikten daha büyük bir cürüm bilmiyoruz. Bu tür girişimlerde bulunmak isteyenler var ise Ali Karslı şehit oldu ama geride üç tane daha Ali Karslı bıraktı. Onlarla karşı karşıya kalacaklarını bilsinler.Babamız bizi hep vatanına milletine sadık bireyler olmamız yönünde yetiştirdi. Hain darbe girişiminde şirketimiz, vurulmuş, yaralanmış, bomba yemiş, helikopterlerle taranmış ama ayakta kalmış, darbecilerin en ufak isteklerini dahi yerine getirmedi.