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'da 'lı 3 terörist daha etkisiz hale getirildi

'ın Çaldıran ilçesinde jandarma ve polis ekipleri tarafından düzenlenen ortak operasyonda, tespit edilen 3 'lı terörist etkisiz hale getirildi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.7.2019 23:39
Van'da PKK'lı 3 terörist daha etkisiz hale getirildi

Van Valiliği jandarma ve polis ekipleri tarafından Çaldıran ilçesine bağlı Tendürek bölgesinde düzenlenen operasyonla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada, "Çaldıran ilçesi Tendürek dağı bölgesinde 13 Temmuz 2019 tarihinde tespit edilen 3 terörist; Van İl Jandarma Komutanlığı ve Van İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince icra edilen operasyon sonucu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgemizde halkımızın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonlar, yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir." denildi.

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Van'da PKK'lı 3 terörist daha etkisiz hale getirildi
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