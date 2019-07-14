İhanet gecesinin yeni görüntüsü

BUGÜN NELER OLDU

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ihanet girişimini gerçekleştirdiği 15 Temmuz gecesine ait ilk kez ortaya çıkan görüntülerde, metrobüs hattında yaşananlar ve halkın Boğaziçi Köprüsü'ne akın ettiği anlar yer alıyor. AA, 15 Temmuz gecesi, E5 üzerindeki metrobüs hattında yaşananların kaydedildiği güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı. Görüntüler, halkın darbe girişiminin ilk saatlerinde ve sonrasında neler yaşadığını gözler önüne seriyor. Metrobüsün Uzunçayır durağına ait görüntülerde, bir tırın E5'i kapatmasının ardından, buradaki metrobüs hattına halkın ellerinde bayraklarla girdiği anlar görülüyor. Boğaziçi Köprüsü'nde Söğütlüçeşme istikametindeki metrobüs durağında bekleyen vatandaşlar, darbeci askerlerin attığı bomba sonucu bacaklarından ağır yaralanıyor. Görüntülerde, metrobüsten inen vatandaşların telefonlarına sarılarak duruma ilişkin bilgi almaya çalıştığı görülüyor. Yaralılara ilk müdahale, çevredeki vatandaşlar tarafından yapılıyor.