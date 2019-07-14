Milletimiz hain darbe girişimini akamete uğrattı

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15 TEMMUZ Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Genelkurmay Karargâhı'nda tören düzenlendi. Törene Akar,'ın yanı sıra Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Bakan Yardımcıları ile 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ile gaziler ve aileleri katıldı. Törende konuşan Akar, Türk milletinin 15 Temmuz gecesi de hainler karşısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüksek siyasi liderliğinde, yediden yetmişe bütün fertleriyle tek vücut olduğunu, Türk Silahlı Kuvvetleri, jandarma ve emniyet güçlerinin vatansever evlatlarıyla bu alçakların hain darbe girişimini akamete uğrattığını söyledi. Akar, "Tıpkı Çanakkale'de ve milli mücadelede olduğu gibi egemenliği, bağımsızlığı, milli ve manevi değerleri uğruna hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan asil milletimizin 15 Temmuz'da gösterdiği cesaret, fedakarlık ve kahramanlık yeni bir diriliş destanı olarak tarihe altın harflerle yazılmıştır" dedi. AA