Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Milli Savunma Bakanlığı Duyurdu! Pençe-2 harekatı...

Duyurdu! Pençe-2 harekatı...

MSB: Pençe-2 Harekâtı kapsamında ele geçirilen mağara ve sığınaklar içerisinde kullanıma hazır, bakımı yapılmış silahı ve mühimmatı ile muhtelif yiyecek ve yaşamsal malzemeler ele geçirilerek kullanılamaz hale getirildi. Teröristlerle sağlanan temas neticesinde de biri yaralı olarak ele geçirilen olmak üzere 4 terörist etkisiz hale getirildi.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.7.2019 12:20 Güncelleme Tarihi: 14.7.2019 12:41
Milli Savunma Bakanlığı Duyurdu! Pençe-2 harekatı...

Pençe-2 Harekâtı kapsamında; daha önce Hava Kuvvetleri tarafından da vurulmuş, bir odası kiler, iki odası kadın terörist yatma yeri olarak kullanıldığı değerlendirilen üç odalı mağara içerisinde, 2 adet Doçka uçaksavar mühimmat kutusu (40'lı paket), muhtelif yiyecek ve yaşamsal malzemeler ele geçirildi. Mağaranın yakınındaki bir sığınakta ise 7,5 kw. jeneratör bulundu. Başka bir bölgedeki mağara içinde ise kullanıma hazır, bakımı yapılmış Doçka Uçaksavar silahı ele geçirildi. Komandolar tarafından ele geçirilen mağara, sığınak ve malzemeler kullanılamaz hale getirildi.

Pençe-2 Harekâtı ile terör örgütü PKK’nın mağara ve sığınakları imha ediliyor


Teröristlerle sağlanan temas neticesinde de biri yaralı olarak ele geçirilen olmak üzere 4 terörist etkisiz hale getirildi. Böylece, Pençe Harekâtı kapsamında etkisiz hale getirilen terörist sayısı 68 oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Milli Savunma Bakanlığı Duyurdu! Pençe-2 harekatı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN