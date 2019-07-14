Tabuta sığmayan şehidin ağlatan destanı

Ankara'da yaşayan ve bir markette çalışan 24 yaşında ki Oğuzhan Yaşar, kanlı darbe girişimini duyar duymaz ağabei Kadir Yaşar ile sokağa çıktı. O sırada Erzurum'da olan anne ve babalarına güvende olduklarını söyleyen iki kardeş önce TRT binasına yapılan baskını durduran grubun içine katıldı. İki kardeş Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bombalandığı haberini aldı. O sırada Oğuzhan'ı, darbecilerden ele geçirilen bir tankın üzerinde gören akra- bası, "TRT tamamlandı. Orayı da hallederler, eve gidelim" dedi. Oğuzhan ise "Bu gece daha çok işimiz var" cevabını verip, Külliye'ye gitti. Ancak, sabaha karşı yapılan son bombardımanda ağır yaralandı. Hastanede 19 gün yaşam mücadelesi veren Oğuzhan, doğum gününde şehit oldu. Maden işçiliğinden emekli olan babası Ahmet Yaşar ve ev kadını annesi Necmiye Yaşar, oğullarını memleketleri Erzurum'un Şenkaya ilçesine bağlı Yaymeşe Köyünde toprağa verdi. Bir daha Ankara'ya dönmeyen çift, bir odasını Oğuzhan'dan kalanlarla düzenledikleri baba ocağında yaşamlarını sürdürüyor. Oğlunun acısının hiçbir zaman dinmeyeceğini söyleyen Ahmet Yaşar (54), yaşadıklarını şöyle anlattı:

15 Temmuz'da Erzurum'daydık. Köyün imamı İstanbul'da şehit düşmüş. Onun için başsağlığı dilerken, Oğuzhan'ın yaralandığı haberi geldi. Hemen Ankara'ya gittik. Başı hasar görmüş, karaciğeri parçalanmış, elleri ve ayakları yara almıştı. Hepsi düzelmeye başladı ama başından aldığı hasar düzelmedi. Yemeden içmeden, 19 gün yoğun bakımın kapısında bekledik. Doğduğu gün şehadet şerbetini içti.

CUMHURBAŞKANI BAŞINDA AĞLADI

Şehadet haberini alınca, Cumhurbaşkanımız da hastaneye geldi. Birlikte teşhis için morga indik. Oğuzhan'ın yüzünü açtı. Ağlamaya başladı. Birbirimize sarıldık. Cumhurbaşkanımızı teselli ettim. Oğlum 1.98 boyundaydı. Heybetli bir delikanlıydı. Hastanede ona göre tabut bulamadılar. Kastamonu'dan tabut getirdiler. Cumhurbaşkanımız 'Tabuta sığmayan fidan' demişti. Onun benim mezarımın başında Fatiha okuması gerekirken ben her gün onun başında okuyorum. Ne annesi ne ben, onun yokluğuna alışamadık. Tek tesellimiz vatandır. Allah devlete zeval vermesin.





BABA AHMET YAŞAR, OĞLU İÇİN 'OĞUL' İSİMLİ BİR ŞİİR KALEME ALDI.

Külliye'de Reisini beklerken

Hain kurşunuyla vuruldun Oğul

Başımız bizi sokağa seslerken

Emrine koşarken vuruldun Oğul

Hainler ocaklara ateş saçarken

Tanklarıyla insanları biçerken

Vurup ta milleti oradan kaçarken

İblisin boynuna sarıldın Oğul

Çıkmadan sokağa abdestini aldın

Üzerine farz olan namazını kıldın

Sokakta vuruldun, orada kaldın

Yar diye toprağa sarıldın Oğul

On dokuz gün gazi olup bekledin

Derdimize, derdini ekledin

Bir damla gözyaşıyla acını sakladın

Bizi bekletmekten yoruldun Oğul

Bilmem hainlerin ne idi kastı

Ayrılık rüzgarı çok erken esti

Doktorlar, tabipler ümidi kesti

Vatana kurban verildin Oğul

Kadir, Oğuzhan anımız

Vatan, millet canımız

Helaldir uğruna, helal kanımız

Cennet'i Ala'da görüldün Oğul





'SON GÖRÜŞMEMİZDE BANA UZUN UZUN BAKTI

Anne Necmiye Yaşar ise "Ben onu askere uğurlarken kınasını yakmıştım, nasip o güne oldu. Vatana şehit verdim. Gözyaşlarım durmadı. Bunu yapanların çocukları yok muydu? Bu nasıl bir vicdandır. İnsanların üzerine kurşun yağdıran biri Müslüman olabilir mi. Oğlum, şehit olmadan 2 gün önce beni Erzurum'a yollamıştı. Terminalde bana sarıldı. Uzun uzun baktı. Sanki içine doğmuştu. O günden sonra Ankara'ya gidemedim. Bize bu acıyı yaşatanlarla mahşerde hesaplaşacağız. Vatanımız sağ olsun. Tek dileğim bu hainlikler yanlarına kalmasın " dedi.

FETÖ 378 ÇOCUĞU YETİM VE ÖKSÜZ BIRAKTI

TÜRK siyaset tarihine kara bir leke olarak kazınan 15 Temmuz darbe girişimi, birçok insanı ailesinden, çocuklarından, annelerinden, babalarından ve eşlerinden kopardı. O gece, cuntacılara karşı sokağa çıkıp tank paletlerine ve helikopterlerden atılan hain kurşunlara karşı bedenlerini siper eden 11'i kadın 251 vatandaş şehadete uğurlandı. FETÖ'nün Türkiye'yi kana buladığı gecenin en çok acı çeken ve mağdur olan kesimlerinden biri de hiç şüphesiz, darbeci askerlere karşı direnen anne ya da babasını şehit veren çocuklar... Kimi henüz bebekken kimi ebeveynlerine en çok ihtiyacı olduğu çocukluk çağında, kimi de başarılarını, mutluluklarını ve hüzünlerini onlarla paylaşmaya ihtiyaç duyduğu genç yaşlarında, anne babasına veda etmek zorunda kaldı. Kimi şehit çocukları da vardı ki henüz annesinin karnındayken babası olmadan dünyaya gözlerini açtı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilerine göre, İstanbul'da en büyük can kaybının yaşandığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Çengelköy, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önü ve Atatürk Havalimanı ile birçok noktada 3'ü kadın 99 vatandaş şehit oldu. Hain kalkışmada 155 çocuk yetim kaldı. Çocukların 9'u annesine, 146'sı da babasına en zor vedasını gerçekleştirdi. Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile kentin birçok noktasında 8'i kadın 149 vatandaş şehadete yürüdü. Evlat sahibi 101 şehidin 220 çocuğu anne ya da babasını kaybetti. Çocukların 4'ü annesiz, 216'sı da babasız hayatını sürdürmek zorunda kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele yapılan saldırıda 2 polis şehit edildi, 2 çocuk da yetim kaldı. Balıkesir'de darbeci askerlerce Valiliğin önünde vurulan bir vatandaşın çocuğu babasız kaldı. FETÖ, hain darbe girişimiyle 378 çocuğun 13'ünün annesini, 365'inin de babasını hayattan kopardı. AA