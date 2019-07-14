Türkiye haritasıyla 15 Temmuz mesajı

BUGÜN NELER OLDU

KARABÜK'TE, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında İl Özel İdaresi çalışanları, yan yana dizilerek Türkiye haritası koreografisi yaptı. Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü önünde bir araya gelen çalışanlar, önceden belirlenen yerlerine geçerek bedenleriyle Türkiye haritası oluşturdu. Çalışanlar, yan yana dizilerek yaptıkları Türkiye haritasının içinde açtıkları dev Türk bayrağını sallayarak, "Unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız" diye haykırdı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, "Şehitlerimiz ve gazilerimiz 15 Temmuz gecesi tarih yazdılar. Hiç şüphesiz ki şehitlerimiz kalplerimizdeki mümtaz yerlerini daima muhafaza edecekleridir. 15 Temmuz'da meydanlarda tıpkı Çanakkale'de olduğu gibi tüm fertleriyle tek yürek olmuş büyük Türkiye vardı" dedi. AA