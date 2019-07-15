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'dan başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen 'nin patlaması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit düşen İstihkam Uzman Onbaşı Ahmet Sinan Demircan için başsağlığı mesajı yayımladı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.7.2019 07:19 Güncelleme Tarihi: 16.7.2019 07:20
Bakan Akar'dan başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, İstihkam Uzman Onbaşı Ahmet Sinan Demircan'ın el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olduğu belirtildi.

Bakan Akar mesajında, "Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim." ifadelerini kullandı.

Akar, mesajı ile beraber şehit düşen İstihkam Uzman Onbaşı Ahmet Sinan Demircan'ın fotoğrafını da paylaştı.

Bakanlık tarafından Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu ağır yaralanan bir askerin kaldırıldığı hastanede şehit düştüğü bildirilmişti.

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Bakan Akar'dan başsağlığı mesajı
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